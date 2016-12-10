Manegree. Костя Михайлов. Акустика

Концерт проекта Manegree в клубе «16 Тонн Арбат»

Музыкант Костя Михайлов, известный за свои песни для фильмов и сериалов, порадует зрителей акустическим концертом. Он также озвучивает главного героя Ридока в популярном аудиосериале «Эмпирей». Это событие станет настоящим праздником для его поклонников и ценителей живого звучания.

Открытие альбома «Voyager»

В программе концерта прозвучат акустические версии песен из альбома «Voyager». Особое внимание зрители смогут уделить меланхоличному треку «After the Storm», который стал саундтреком к аудиосериалу «После Бури». Эта песня уже успела завоевать сердца слушателей и станет одним из ярких моментов выступления.

Не упустите шанс

Концерт Кости Михайлова – это уникальная возможность насладиться его музыкой в интимной атмосфере. Приходите поддержать любимого артиста и почувствовать особую энергетику акустических выступлений.