Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Manegree. Костя Михайлов. Акустика
Билеты от 1200₽
Киноафиша Manegree. Костя Михайлов. Акустика

Manegree. Костя Михайлов. Акустика

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Концерт проекта Manegree в клубе «16 Тонн Арбат»

Музыкант Костя Михайлов, известный за свои песни для фильмов и сериалов, порадует зрителей акустическим концертом. Он также озвучивает главного героя Ридока в популярном аудиосериале «Эмпирей». Это событие станет настоящим праздником для его поклонников и ценителей живого звучания.

Открытие альбома «Voyager»

В программе концерта прозвучат акустические версии песен из альбома «Voyager». Особое внимание зрители смогут уделить меланхоличному треку «After the Storm», который стал саундтреком к аудиосериалу «После Бури». Эта песня уже успела завоевать сердца слушателей и станет одним из ярких моментов выступления.

Не упустите шанс

Концерт Кости Михайлова – это уникальная возможность насладиться его музыкой в интимной атмосфере. Приходите поддержать любимого артиста и почувствовать особую энергетику акустических выступлений.

Купить билет на концерт Manegree. Костя Михайлов. Акустика

Помощь с билетами
Декабрь
10 декабря среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Moscow Klezmer Band
6+
Этно Джаз Балканская музыка
Moscow Klezmer Band
3 января в 18:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 1500 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
28 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
6+
Живая музыка
Волшебный свет Рождества. Lumisfera
15 декабря в 19:00 Дом музыки
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше