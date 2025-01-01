Меню
Мане
Киноафиша Мане

Спектакль Мане

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Моноспектакль «Мане»: смелость быть собой

Сколько стоит смелость быть собой? Для Эдуарда Мане это обернулось насмешками публики, отказом Парижского Салона и репутацией «бездаря» и «скандалиста». Однако именно он стал «отцом импрессионизма», человеком, который перевернул искусство XIX века и подтвердил: нельзя быть другим, кроме как настоящим.

О спектакле

«Мане разрушает стереотипы о моноспектаклях и уже покорил сотни зрителей своей искренностью и необычным форматом. Вас ждёт живая история на стыке стендапа, театра и сторителлинга. Здесь звучат остроумные реплики, неожиданные повороты и вдохновение. Зал смеётся и мгновенно замирает: за иронией проступает драма, а за лёгкостью — серьёзность.

Париж XIX века в вашем воображении

В вашей фантазии оживает Париж XIX века: мастерская, где пахнет маслом, кафе, где горят страсти, и залы Салона, где картины вызывают свист и осуждение. И посреди всего — Мане, который выбирает свободу там, где требуют покорности. Эта история — о каждом из нас, про смелость быть собой, поиск и вдохновение.

Живите историю Мане

Вы не просто услышите историю о художнике, вы проживёте её — от первых дерзких мазков до победы над теми, кто говорил: «Это невозможно». Моноспектакль «Мане» — это возможность взглянуть по-новому на собственную мечту.

Информация о спектакле

  • Жанры: моноспектакль, сторителлинг
  • Возраст: 16+
  • Режиссёр: Валерий Корчанов
  • Продолжительность: 90 минут (без антракта)

Купить билет на спектакль Мане

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
30 октября четверг
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
25 ноября вторник
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
3 декабря среда
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

