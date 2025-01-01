Меню
Мандрагора

Спектакль Мандрагора

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера мистической оперы «Мандрагора» в Мариинском театре

19 июня на Новой сцене Мариинского театра состоится долгожданная премьера мистической оперы «Мандрагора». Это произведение, основанное на идеях Рачинского и Чайковского, было завершено композитором, заслуженным артистом России Петром Дрангой и нейросетевой моделью GigaChat от Сбера. Опера станет одним из центральных событий XXXIII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который проходит под художественным руководством Валерия Гергиева.

Технологии и творчество

В создании оперы важную роль сыграл GigaChat, который не только воссоздал либретто, но и разработал сценографию, визуальные и костюмные решения. Петр Дранга, опираясь на сохранившиеся материалы и художественный язык Чайковского и Рачинского, восстановил структуру оперы и дописал музыку и текст.

Как отметил президент Сбербанка Герман Греф: «Сегодня мы видим, как технологии становятся полноценными соавторами для всех представителей креативных индустрий. Премьера оперы «Мандрагора» — это коллаборация талантливой команды музыкантов, сценографов, режиссеров и нейросетей, которые работают над созданием уникальных проектов».

История создания

«Мандрагора» — это произведение, которое Чайковский задумал вместе с профессором ботаники Сергеем Рачинским. Единственный сохранившийся фрагмент оперы — это выдающийся по выразительности «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь». Полный сюжет «Мандрагоры» был изложен Рачинским в письме к брату композитора, Модесту Чайковскому.

Петр Дранга, рассказывая о процессе создания, отметил: «Я взялся за эту историю год назад, и она меня настолько увлекла, что я работал без усталости. Искусственный интеллект стал важным партнером в этом процессе, помогая структурировать драматургию и прорабатывать визуальные образы».

Масштабная постановка

Постановка «Мандрагора» отличается масштабом и высоким уровнем художественной реализации: в ней участвует более 170 артистов, включая большой симфонический оркестр, солистов Мариинского театра, а также мужские и женские хоры. Центральным сценографическим образом станет десятиметровая человеческая голова, внутри которой с помощью видеомэппинга разворачиваются фантастические миры.

Команда создателей

Режиссером спектакля выступает Илья Устьянцев, а художником по костюмам — Сергей Новиков. Художник-сценограф — Александр Кудрявцев. За визуальную часть отвечают: Александр Сиваев (свет), Мурад Ибатуллин (3D-графика) и Борис Цибисов (мэппинг). Главные партии исполнят Василий Ладюк и Алина Черташ, а за дирижерским пультом будет находиться Валерий Гергиев.

Реализация постановки осуществлена под руководством команд Sber Metaverse Tech и СберМаркетинга. Не пропустите это уникальное событие в мире театра!

