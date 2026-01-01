Мандолина и гитара. Неаполитанский дуэт

Концерт для детей в Доме Кочневой

Маленькие зрители приглашаются на увлекательный концерт, где они познакомятся с двумя струнно-щипковыми музыкальными инструментами: итальянской мандолиной и испанской гитарой. Эти инструменты объединяет дуэт, известный как неаполитанский.

Дети узнают интересные факты о музыкальных инструментах: что такое медиатор, почему мандолина похожа на орех, чем она похожа на гитару, а также зачем струнным инструментам нужны ушки.

Исполнители и участники

Ведущей концерта станет Ольга Пикколо, а артисты Мариинского театра — Инна Гладовская (мандолина) и Михаил Кашеутов (гитара) — подарят зрителям яркие музыкальные моменты. В концерте также примут участие юные артисты.