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Мандельштам
Киноафиша Мандельштам

Спектакль Мандельштам

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Надежда и Осип: вечная любовь

Мы приглашаем зрителей в уникальную атмосферу комнаты Надежды Мандельштам, где царит ощущение поэта, которого она любила всю жизнь. Это не просто спектакль, а возможность прожить жизненный путь от первой встречи Надежды и Осипа до его ареста, который приведет к трагической гибели.

Интертекстуальная основа

Спектакль основан на двух книгах Надежды Мандельштам и стихах Осипа Мандельштама. Это глубокое и трогательное исследование их отношений, пронизанное поэзией и воспоминаниями.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Елизавета Васильева
  • Пётр Лебедев
  • Артемий Монахов

Музыка

Музыку к спектаклю написал Андрей Гончаренко, который с помощью звукового оформления создает эмоциональный фон и атмосферу, поддерживающую сюжет.

Вниманию зрителей

Обратите внимание, что в спектакле содержатся сцены курения, что может быть важно для некоторых зрителей.

Не упустите шанс погрузиться в мир любви и трагедии, который оставил неизгладимый след в истории литературы!

В ролях
Елизавета Васильева
Петр Лебедев
Артемий Монахов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 1000 ₽

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