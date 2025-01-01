Спектакль Мандельштам. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Осипом Мандельштамом

Осип Мандельштам — один из самых значительных русских поэтов Серебряного века. Его стихотворения впервые увидели свет, когда ему было всего девятнадцать лет. Tragically, в сорок семь он погиб в пересыльном лагере по дороге на Колыму. Однако спустя два десятилетия после официального забвения началось постепенное возвращение его поэзии к читателям.

В этом увлекательном путешествии зрителей проведёт Антон Тарасов — художественный руководитель театра «Неолира». Его чуткая натура, умудрённость и эрудированность, слитые с искренним сочувствием, позволят раскрыть чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Антон Тарасов: многогранный талант

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотни известных хитов, его музыка регулярно звучит в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Антон нашел себя в литературе, подарив миру роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», получившие восторженные отзывы критиков и читателей.

Театр «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году. В его послужном списке более ста представлений: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Каждый год театр проводит фестиваль «Белая ночь поэзии», который неизменно дарит зрителям эмоции, которые не сможет подарить никто другой.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии Мандельштама вместе с Антоном Тарасовым и театром «Неолира». Это будет незабываемое событие для всех любителей литературного искусства!