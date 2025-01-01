Меню
О концерте

Группа Manapart представит новый альбом в туре по России

Спустя более года ожидания группа Manapart отправляется в долгожданный тур по России! В этом туре зрители увидят больше городов и насладятся огненным, энергичным и драйвовым шоу.

В рамках тура команда представит свой второй полноформатный альбом «Red». Этот альбом был тепло встречен как российскими, так и зарубежными критиками и поклонниками. На концерте можно будет услышать не только любимые хиты, но и ранее неизданные мощные треки.

Что ожидает зрителей?

Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. Это уникальная возможность стать частью яркого концерта группы, которая уже покорила сердца многих слушателей своим оригинальным звучанием и энергией на сцене.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен всем любителям поп-музыки и тем, кто хочет получить незабываемые эмоции от живого выступления. Не упустите шанс стать свидетелем самого громкого шоу в вашем городе и зарядиться мощной энергией от Manapart!

Купить билет на концерт MANAPART

Апрель
24 апреля пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1700 ₽
В других городах
Апрель
Май
11 апреля суббота
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1700 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1700 ₽
13 апреля понедельник
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1700 ₽
16 апреля четверг
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1700 ₽
19 апреля воскресенье
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 1700 ₽
22 апреля среда
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1700 ₽
16 мая суббота
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 1700 ₽

