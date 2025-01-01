Группа Manapart представит новый альбом в туре по России

Спустя более года ожидания группа Manapart отправляется в долгожданный тур по России! В этом туре зрители увидят больше городов и насладятся огненным, энергичным и драйвовым шоу.

В рамках тура команда представит свой второй полноформатный альбом «Red». Этот альбом был тепло встречен как российскими, так и зарубежными критиками и поклонниками. На концерте можно будет услышать не только любимые хиты, но и ранее неизданные мощные треки.

Что ожидает зрителей?

Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. Это уникальная возможность стать частью яркого концерта группы, которая уже покорила сердца многих слушателей своим оригинальным звучанием и энергией на сцене.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен всем любителям поп-музыки и тем, кто хочет получить незабываемые эмоции от живого выступления. Не упустите шанс стать свидетелем самого громкого шоу в вашем городе и зарядиться мощной энергией от Manapart!