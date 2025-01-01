Меню
Мамульки Bend
О концерте

Музыкальный вечер с Мамульки Bend

«Мамульки Bend» - эклектичный и харизматичный коллектив из Ярославля, который завоевал сердца поклонников по всей стране своей задорной, энергичной и бесконечно танцевальной музыкой. На их ярких и зажигательных выступлениях царит атмосфера чистой радости и веселья, способная зарядить каждого зрителя мощной позитивной энергией.

Неповторимое шоу

Готовьтесь к невероятному музыкальному вечеру в самом сердце Москвы! Уникальное сочетание духовных и мощных ритм-секций, фееричный баян и блистательная духовая секция не оставят равнодушным ни одного зрителя. Если вы ищете, где зарядиться адреналином и улыбкой на всю неделю, то этот концерт - ваш выбор!

Обещания вечера

Будет так весело, что даже ваш внутренний скептик пустится в пляс. «Мамульки Bend» обещают показать шоу, от которого у вас останется не только улыбка, но и желание кричать "Браво!" до хрипоты. Приходите! Нас ждёт громкое, весёлое и незабываемое мероприятие – мы это гарантируем!

Январь
4 января воскресенье
19:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 1000 ₽

