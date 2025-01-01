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Мамульки Bend
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мамульки Bend

Мамульки Bend

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Презентация нового альбома "Мамулек Bend" в Мумий Тролль Баре

3 ноября в любимом Мумий Тролль Баре ярославская группа «Мамульки Bend» представит свой новый альбом! Это событие станет настоящим праздником для поклонников музыкальных пародий и зажигательных ритмов.

О группе

«Мамульки Bend» — это эклектичный коллектив, который мастерски сочетает различные музыкальные стили, создавая уникальные пародии на песни, обладающие «повышенной святостью». Их музыка — это не просто звуки, это целый мир, наполненный радостью и позитивом.

Что ожидать на концерте

На концертах «Мамулек Bend» царит атмосфера веселья и танцев. Коллектив использует духовые инструменты и мощную ритм-секцию, что делает их выступления яркими и запоминающимися. Каждое шоу — это уникальный опыт, который не оставит равнодушными даже самых требовательных слушателей.

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться положительными эмоциями и насладиться качественной музыкой, приходите на концерт! Это будет вечер, полный веселья и танцев, который стоит запомнить.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

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