Презентация нового альбома "Мамулек Bend" в Мумий Тролль Баре

3 ноября в любимом Мумий Тролль Баре ярославская группа «Мамульки Bend» представит свой новый альбом! Это событие станет настоящим праздником для поклонников музыкальных пародий и зажигательных ритмов.

О группе

«Мамульки Bend» — это эклектичный коллектив, который мастерски сочетает различные музыкальные стили, создавая уникальные пародии на песни, обладающие «повышенной святостью». Их музыка — это не просто звуки, это целый мир, наполненный радостью и позитивом.

Что ожидать на концерте

На концертах «Мамулек Bend» царит атмосфера веселья и танцев. Коллектив использует духовые инструменты и мощную ритм-секцию, что делает их выступления яркими и запоминающимися. Каждое шоу — это уникальный опыт, который не оставит равнодушными даже самых требовательных слушателей.

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться положительными эмоциями и насладиться качественной музыкой, приходите на концерт! Это будет вечер, полный веселья и танцев, который стоит запомнить.