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Мамочка
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мамочка

Спектакль Мамочка

Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут с одним антрактом
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль о внутреннем кризисе человека по пьесе Тони Яблочкиной

Героиня спектакля, Надя, отбывает наказание за кражи, на которые она пошла с молчаливого согласия своего мужа. Ее стремление обеспечить семью становится для нее навязчивой идеей. Даже находясь в тюрьме, она управляет продовольственным отделом и завоевывает статус «мамочки». Когда Надя выходит на свободу досрочно, она обнаруживает, что ее не ждут. Муж нашел другую, а сын смотрит на нее с недовольством. Жизнь изменилась, а Надя осталась прежней. Ее жертвы ради семьи не оценили, и теперь близкие отстраняются от нее, чувствуя угнетение от заботы и контроля. Годы в заключении кажутся Наде единственным глотком свободы, возможностью быть собой, нужной и признанной.

Исследование кризиса

Пьеса молодого драматурга Тони Яблочкиной исследует кризис – как внутри человека, так и в семье и обществе, где царит неравенство. За «мамочкой», отбывшей наказание, скрывается печальный разрыв, а ее угнетенные домочадцы сталкиваются с безжалостной силой системы.

Путь к перерождению

Но кризис может привести не только к разрушению; он способен стать стартовой точкой для перерождения и помочь найти ответ на вопрос: «Кто я?».

Режиссер
Евгений Бедняков
В ролях
Дарья Колпикова
Антон Капанин
Анна Капалева
Евгений Капустин
Анастасия Фурса

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
25 июля
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
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