Концерт «Мамины глаза» с Верой Пономаренко

Филармония имени Пономаренко приглашает вас на уникальный концерт «Мамины глаза» в исполнении Народной артистки России Веры Ивановны Пономаренко. Это событие обещает подарить зрителям несравненные музыкальные эмоции и незабываемые впечатления.

О концерте

Вера Пономаренко — одна из самых ярких фигур российской музыкальной сцены. Она известна не только своим великолепным голосом, но и умением создать искреннюю атмосферу на концерте. В программе «Мамины глаза» зрители смогут услышать как любимые народные песни, так и произведения современных композиторов.

Что ожидать

Концерт наполнен трогательными историями и воспоминаниями, которые будут резонировать в сердцах зрителей. Вера Пономаренко делает акцент на эмоциональной связи с аудиторией, что делает каждый ее концерт неповторимым.

Не пропустите!

Приходите насладиться музыкой и поэзией, погрузитесь в атмосферу настоящего искусства, и пусть концерт станет вашим источником вдохновения и хорошего настроения!