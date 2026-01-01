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Мамины глаза
Киноафиша Мамины глаза

Мамины глаза

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Мамины глаза» с Верой Пономаренко

Филармония имени Пономаренко приглашает вас на уникальный концерт «Мамины глаза» в исполнении Народной артистки России Веры Ивановны Пономаренко. Это событие обещает подарить зрителям несравненные музыкальные эмоции и незабываемые впечатления.

О концерте

Вера Пономаренко — одна из самых ярких фигур российской музыкальной сцены. Она известна не только своим великолепным голосом, но и умением создать искреннюю атмосферу на концерте. В программе «Мамины глаза» зрители смогут услышать как любимые народные песни, так и произведения современных композиторов.

Что ожидать

Концерт наполнен трогательными историями и воспоминаниями, которые будут резонировать в сердцах зрителей. Вера Пономаренко делает акцент на эмоциональной связи с аудиторией, что делает каждый ее концерт неповторимым.

Не пропустите!

Приходите насладиться музыкой и поэзией, погрузитесь в атмосферу настоящего искусства, и пусть концерт станет вашим источником вдохновения и хорошего настроения!

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В других городах
Ноябрь
29 ноября воскресенье
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

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