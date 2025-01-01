Меню
Мамина пластинка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мамина пластинка

Мамина пластинка

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Классика советской эстрады в Jam club

В клубе Jam club пройдет концерт ретро-группы «Мамина Пластинка», основанной в 2016 году Алексеем Бариновым. Этот коллектив уже завоевал симпатии зрителей, исполняя популярные песни советской эстрады 50–70-х годов.

Знакомство с репертуаром

На концерте будут звучать хиты, такие как «Старинные часы» и «Люди встречаются». Вокалисты группы — Лесандра Надеждина и Александр Филатов — прекрасно передают атмосферу той эпохи, создавая аутентичное звучание исполненных произведений.

Погружение в атмосферу ретро

Этот концерт предлагает уникальную возможность насладиться живым исполнением классической музыки, что особенно привлекает поклонников советской эстрады. Любители лирических мелодий и душевных текстов найдут здесь много близкого и родного.

Не упустите шанс вновь услышать забытые хиты и насладиться непревзойденным исполнением талантливых артистов!

Декабрь
14 декабря воскресенье
17:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

