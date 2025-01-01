Возвращение в Золотую Эпоху: Концерт «Мамина Пластинка» в Jam Club

Ретро-группа «Мамина Пластинка» приглашает зрителей на уникальное музыкальное событие, которое перенесет вас в атмосферу советской эстрады 60-х годов. Этот коллектив не только ценит наследие прошлого, но и стремится передать его будущему поколению.

Программа вечера

В рамках концерта вы услышите золотые шлягеры, которые навсегда остались в сердцах миллионов. В репертуаре группы представлены произведения таких легендарных артистов, как:

Аида Ведишева

Нина Бродская

Лариса Мондрус

Лидия Клемент

Валерий Ободзинский

Вадим Мулерман

Лев Барашков

Анатолий Королёв

Состав группы

На сцене вы увидите талантливых музыкантов, которые подарят вам незабываемые эмоции:

Лесандра Надеждина — вокал

— вокал Александр Филатов — вокал

— вокал Пётр Волков — аккордеон

— аккордеон Дмитрий Ашуров — гитара

— гитара Святослав Шеховцов — бас-гитара

— бас-гитара Дмитрий Качура — барабаны

Не пропустите!

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе вспомнить и насладиться мелодиями, которые оставили след в музыкальной истории. Это будет вечер, наполненный ностальгией и живой музыкой, который вы точно не захотите пропустить!