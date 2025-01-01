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Мамина пластинка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мамина пластинка

Мамина пластинка

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение в Золотую Эпоху: Концерт «Мамина Пластинка» в Jam Club

Ретро-группа «Мамина Пластинка» приглашает зрителей на уникальное музыкальное событие, которое перенесет вас в атмосферу советской эстрады 60-х годов. Этот коллектив не только ценит наследие прошлого, но и стремится передать его будущему поколению.

Программа вечера

В рамках концерта вы услышите золотые шлягеры, которые навсегда остались в сердцах миллионов. В репертуаре группы представлены произведения таких легендарных артистов, как:

  • Аида Ведишева
  • Нина Бродская
  • Лариса Мондрус
  • Лидия Клемент
  • Валерий Ободзинский
  • Вадим Мулерман
  • Лев Барашков
  • Анатолий Королёв

Состав группы

На сцене вы увидите талантливых музыкантов, которые подарят вам незабываемые эмоции:

  • Лесандра Надеждина — вокал
  • Александр Филатов — вокал
  • Пётр Волков — аккордеон
  • Дмитрий Ашуров — гитара
  • Святослав Шеховцов — бас-гитара
  • Дмитрий Качура — барабаны

Не пропустите!

Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе вспомнить и насладиться мелодиями, которые оставили след в музыкальной истории. Это будет вечер, наполненный ностальгией и живой музыкой, который вы точно не захотите пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 1000 ₽
19 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 1000 ₽
16 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 1000 ₽
14 декабря
Jam Club Москва, Сретенка, 11
17:00 от 1000 ₽

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