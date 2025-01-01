Меню
Мамина пластинка
Билеты от 900₽
Киноафиша Мамина пластинка

Мамина пластинка

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Возвращение в золотую эпоху: концерт группы «Мамина Пластинка»

Ретро-группа «Мамина Пластинка» приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие в 60-е годы! Коллектив, который ценит прекрасное наследие прошлого, стремится передать его будущему поколению. Это уникальная возможность вновь вспомнить легендарных артистов, навсегда вписавших себя в историю популярной музыки.

Программа концерта

В программе выступления прозвучат золотые шлягеры Советской эстрады, знакомые каждому из нас. Вы услышите песни из репертуара таких знаменитостей, как:

  • Аида Ведищева
  • Нина Бродская
  • Лариса Мондрус
  • Лидия Клемент
  • Валерий Ободзинский
  • Вадим Мулерман
  • Лев Барашков
  • Анатолий Королёв

Состав группы

На сцене вас ждут талантливые исполнители:

  • Лесандра Надеждина — вокал
  • Александр Филатов — вокал
  • Петр Волков — аккордеон
  • Дмитрий Ашуров — гитара
  • Святослав Шеховцов — бас-гитара
  • Дмитрий Качура — барабаны

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой 60-х. Приходите и погружайтесь в воспоминания о ярких моментах нашей истории!

Купить билет на концерт

Расписание

19 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 900 ₽

