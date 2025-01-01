Возвращение в золотую эпоху: концерт группы «Мамина Пластинка»

Ретро-группа «Мамина Пластинка» приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие в 60-е годы! Коллектив, который ценит прекрасное наследие прошлого, стремится передать его будущему поколению. Это уникальная возможность вновь вспомнить легендарных артистов, навсегда вписавших себя в историю популярной музыки.

Программа концерта

В программе выступления прозвучат золотые шлягеры Советской эстрады, знакомые каждому из нас. Вы услышите песни из репертуара таких знаменитостей, как:

Аида Ведищева

Нина Бродская

Лариса Мондрус

Лидия Клемент

Валерий Ободзинский

Вадим Мулерман

Лев Барашков

Анатолий Королёв

Состав группы

На сцене вас ждут талантливые исполнители:

Лесандра Надеждина — вокал

Александр Филатов — вокал

Петр Волков — аккордеон

Дмитрий Ашуров — гитара

Святослав Шеховцов — бас-гитара

Дмитрий Качура — барабаны

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой 60-х. Приходите и погружайтесь в воспоминания о ярких моментах нашей истории!