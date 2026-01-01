Мамин клуб, или Первые шаги. Валторна

Музыкальная галерея для самых маленьких слушателей

В Камерном зале Новосибирской филармонии стартуют очаровательные концерты для детей. Музыкальная галерея превращается в уютную детскую комнату с ковровым покрытием, пуфами и игрушками. Здесь маленькие зрители смогут не только поиграть, но и познакомиться с музыкальными инструментами.

Увлекательные знакомства

Каждый месяц для юных слушателей подготовлена новая программа, которая знакомит их с миром музыки. Ведущая, облачённая в костюм сказочной принцессы, увлечёт детей захватывающими историями о жизни инструментов. После рассказов зрители смогут насладиться волшебными мелодиями, которые зазвучат в зале.

Лучшие моменты для мам и малышей

Концерты будут интересны не только детям, но и их мамам, создавая атмосферу тепла и радости. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству и подарить малышу первые музыкальные впечатления в комфортной и игровой обстановке.