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Мамин клуб, или Первые шаги. Валторна
Киноафиша Мамин клуб, или Первые шаги. Валторна

Мамин клуб, или Первые шаги. Валторна

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О концерте

Музыкальная галерея для самых маленьких слушателей

В Камерном зале Новосибирской филармонии стартуют очаровательные концерты для детей. Музыкальная галерея превращается в уютную детскую комнату с ковровым покрытием, пуфами и игрушками. Здесь маленькие зрители смогут не только поиграть, но и познакомиться с музыкальными инструментами.

Увлекательные знакомства

Каждый месяц для юных слушателей подготовлена новая программа, которая знакомит их с миром музыки. Ведущая, облачённая в костюм сказочной принцессы, увлечёт детей захватывающими историями о жизни инструментов. После рассказов зрители смогут насладиться волшебными мелодиями, которые зазвучат в зале.

Лучшие моменты для мам и малышей

Концерты будут интересны не только детям, но и их мамам, создавая атмосферу тепла и радости. Это уникальная возможность прикоснуться к искусству и подарить малышу первые музыкальные впечатления в комфортной и игровой обстановке.

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В других городах
Ноябрь
5 ноября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
12 ноября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
19 ноября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

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