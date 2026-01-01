Мамин клуб, или Первые шаги. Тромбон

Концерт цикла «Мамин клуб, или Первые шаги»

Концерт предназначен для детей от 0 до 3 лет и предлагает уникальную возможность познакомить малышей с живой музыкой и музыкальными инструментами. Это событие станет отличным началом для маленьких слушателей, открывающих мир звуков.

В рамках цикла «Мамин клуб, или Первые шаги» каждый концерт знакомит детей с одним из музыкальных инструментов. Зрителям представится шанс не только послушать их звучание, но и взаимодействовать с музыкантами. После окончания концерта малыши podrán подойти ближе к инструментам, рассмотреть их и даже сфотографироваться с исполнителями.

Концерт также создает уникальную атмосферу для общения родителей с детьми. Даже если ваш малыш не сидит на месте и играет в специально подготовленной для этого зоне, он впитывает всё, что происходит вокруг. Эти первые впечатления о музыке и звуках останутся с ним надолго.

Длительность концерта составляет всего 30 минут, что идеально подходит для малышей в этом возрасте.