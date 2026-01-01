Мамин клуб, или Первые шаги. Скрипка

Музыка для самых маленьких: концерты в Новосибирской филармонии

Концерты цикла «Мамин клуб, или Первые шаги» в Камерном зале Новосибирской филармонии предназначены для детей от 0 до 3 лет. Это удивительная возможность для малышей сделать свои первые шаги в мир живой музыки и искусства.

Знакомство с музыкальными инструментами

На каждом концерте дети смогут не только слушать музыку, но и близко познакомиться с музыкальными инструментами. После выступления юные зрители смогут пообщаться с исполнителями, задавать им вопросы и даже фотографироваться. Эти моменты сделают впечатление о концерте еще более ярким и запоминающимся.

Комфортная обстановка для малышей

Продолжительность каждой программы составляет 30 минут без антракта. Музыкальная галерея филармонии превращается в уютную детскую комнату с мягкими ковриками, пуфами и игрушками. Такой формат создает дружелюбную атмосферу, где малышам будет легко и интересно знакомиться с миром музыки.

Сказочная ведущая и увлекательные истории

Каждый месяц на концертах юных слушателей встречает ведущая, облаченная в костюм сказочной принцессы. Она рассказывает захватывающие истории о жизни музыкальных инструментов, что делает процесс знакомства с музыкой не только образовательным, но и развлекательным.

Не упустите возможность познакомить своего малыша с прекрасным миром музыки и эмоций!