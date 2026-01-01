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Мамин клуб, или Первые шаги. Лютня, колесная лира
Киноафиша Мамин клуб, или Первые шаги. Лютня, колесная лира

Мамин клуб, или Первые шаги. Лютня, колесная лира

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О концерте

Музыка для самых маленьких в Новосибирской филармонии

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает юных зрителей на увлекательные концерты, созданные специально для самых маленьких слушателей. Музыкальная галерея превращается в уютную детскую комнату, где царит доброжелательная атмосфера: ковровое покрытие, пуфы и игрушки создают идеальные условия для познания мира музыки.

Каждый месяц маленькие зрители будут знакомиться с новыми музыкальными инструментами. Ведущая, облаченная в костюм сказочной принцессы, поделится увлекательными историями о жизни музыкальных инструментов. После этого звучит музыка, которая станет прекрасным дополнением к сказочным рассказам и увлечет детей в мир звуковых открытий.

Эти концерты идеально подойдут семьям с маленькими детьми, которые стремятся познакомить своего малыша с удивительным миром музыки и вдохновить на дальнейшие музыкальные занятия.

Купить билет на концерт Мамин клуб, или Первые шаги. Лютня, колесная лира

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
15 октября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
22 октября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

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