Мамин клуб, или Первые шаги. Лютня, колесная лира

Музыка для самых маленьких в Новосибирской филармонии

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает юных зрителей на увлекательные концерты, созданные специально для самых маленьких слушателей. Музыкальная галерея превращается в уютную детскую комнату, где царит доброжелательная атмосфера: ковровое покрытие, пуфы и игрушки создают идеальные условия для познания мира музыки.

Каждый месяц маленькие зрители будут знакомиться с новыми музыкальными инструментами. Ведущая, облаченная в костюм сказочной принцессы, поделится увлекательными историями о жизни музыкальных инструментов. После этого звучит музыка, которая станет прекрасным дополнением к сказочным рассказам и увлечет детей в мир звуковых открытий.

Эти концерты идеально подойдут семьям с маленькими детьми, которые стремятся познакомить своего малыша с удивительным миром музыки и вдохновить на дальнейшие музыкальные занятия.