Мамин клуб, или Первые шаги. Флейта

Концерты цикла «Мамин клуб, или Первые шаги»

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает на уникальные концерты для детей от 0 до 3 лет. Это отличная возможность познакомить вашего малыша с живой музыкой и искусством.

Концерты предназначены для самых маленьких зрителей и создают атмосферу для первых впечатлений от прекрасного. Даже если ваш малыш во время выступления будет играть и ползать по мягкому игровому пространству, он всё равно впитывает звуки и атмосферу вокруг. Эти моменты станут незабываемыми в его жизни.

На каждом концерте представлен один из музыкальных инструментов. Зрители могут не только насладиться его звучанием, но и в непосредственном контакте познакомиться с музыкантами, увидеть инструменты поближе и сделать интересные фотографии.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку первый опыт знакомства с живой музыкой!