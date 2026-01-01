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Мамин клуб, или Первые шаги. Флейта
Киноафиша Мамин клуб, или Первые шаги. Флейта

Мамин клуб, или Первые шаги. Флейта

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О концерте

Концерты цикла «Мамин клуб, или Первые шаги»

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает на уникальные концерты для детей от 0 до 3 лет. Это отличная возможность познакомить вашего малыша с живой музыкой и искусством.

Концерты предназначены для самых маленьких зрителей и создают атмосферу для первых впечатлений от прекрасного. Даже если ваш малыш во время выступления будет играть и ползать по мягкому игровому пространству, он всё равно впитывает звуки и атмосферу вокруг. Эти моменты станут незабываемыми в его жизни.

На каждом концерте представлен один из музыкальных инструментов. Зрители могут не только насладиться его звучанием, но и в непосредственном контакте познакомиться с музыкантами, увидеть инструменты поближе и сделать интересные фотографии.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку первый опыт знакомства с живой музыкой!

Купить билет на концерт Мамин клуб, или Первые шаги. Флейта

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В других городах
Сентябрь
3 сентября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1000 ₽
10 сентября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1000 ₽
17 сентября четверг
11:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок

Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах

10 декабря в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2300 ₽
Детский хоровой концерт
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Эстрада

Детский хоровой концерт

4 октября в 13:00 Новосибирская консерватория им. Глинки
от 300 ₽
Пинк Флойд / Pink Floyd. Легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра
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Рок Живая музыка

Пинк Флойд / Pink Floyd. Легендарные хиты в сопровождении симфонического оркестра

20 ноября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
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