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О концерте/спектакле

Музыкальная феерия от кавер-группы «Маме Понравится»

Приглашаем вас на незабываемый концерт кавер-группы «Маме Понравится», где вы сможете услышать лучшие хиты прошлых десятилетий и современные песни, исполненные в уникальном стиле. Это событие станет настоящей музыкальной феерией на сцене PRAVDA BAR!

Талант и мастерство

Музыканты группы «Маме Понравится» известны своими высокими музыкальными навыками и яркими шоуменскими выступлениями. Они способны поразить даже самых искушенных зрителей. Каждый их концерт — это настоящее шоу, полное эмоций и энергии, которое не оставит никого равнодушным.

Для тех, кто ценит хорошую музыку

Концерт особенно понравится вашим родителям, а также всем любителям качественной музыки и зажигательных мелодий. Приходите и убедитесь сами в этом!

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите и наслаждайтесь атмосферой настоящего театра музыки!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

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3 сентября в 19:00 Свобода
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На других берегах: Евгений Чебатков
6 ноября в 19:00 Космос
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Стендап в Баре!
4 октября в 22:00 Standup Bar
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