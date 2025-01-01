Меню
Маме понравится

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальная феерия от кавер-группы «Маме Понравится»

Приглашаем вас на незабываемый концерт кавер-группы «Маме Понравится». Эта талантливая команда исполнит как лучшие хиты прошлых десятилетий, так и современные песни в своем уникальном стиле.

Энергия и драйв

Концерт обещает быть настоящей музыкальной феерией. «Маме Понравится» известна своей способностью создать атмосферу, где каждый зритель почувствует себя частью шоу. Их выступления наполнены зарядом энергии и душевности, что делает их идеальным выбором для любителей живой музыки.

Что ожидать от концерта

На сцене PRAVDA BAR вас ждет не только яркое звучание любимых треков, но и возможность насладиться общением с единомышленниками. Вы сможете отдохнуть и погрузиться в мир музыки, который объединяет разные поколения.

Почему стоит прийти

Концерт будет интересен как молодёжи, так и зрителям старшего поколения. Многие из исполняемых песен вызывают ностальгию и теплоту в сердцах, а современные хиты добавят свежести в знакомые мелодии. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и разделить момент радости и веселья.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Октябрь
24 октября пятница
20:00
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 800 ₽

