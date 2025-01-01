Спектакль Мамаша Кураж

Двойной бенефис в постановке по пьесе Бертольда Брехта

«Хочешь завтракать с чертом, готовь длинную ложку» — эта пословица была для Брехта смыслообразующим эпиграфом к «Мамаше Кураж и её дети». Брехт писал о неизбежности последствий, неизбежности расплаты за общение с такой слепой и страшной стихией, как война. Он хотел создать пьесу-предупреждение, но, как он сам признавался: «писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны: ведь чтобы сочинять, надо думать… „Мамаша Кураж и её дети“ — опоздала». Пьеса была завершена в 1939 году, когда уже началась Вторая Мировая война.

Кураж в спектакле Кирилла Вытоптова

В спектакле Кирилла Вытоптова Мамаше Кураж ни к чему «длинная ложка», она не может «учиться на своих ошибках», потому что не помнит их и не может помнить. Это не просто маркитантка, которая бредет со своей повозкой за линией фронта, торгуя сапогами, водкой и патронами. Это насекомое, приколотое булавкой в Нигде, за пределами жизни. «Мне кажется, что я торгую смолой в преисподней», — говорит Кураж. Наверное, так и выглядит ад.

Отсутствие добра и зла в войне

Здесь нет ни зла, ни добра. Борьба за банку консервов «батальнее» любого военного сражения. Потому что войны здесь тоже нет, есть только её приметы — звуковые волны, голоса, пробивающиеся из рации: свои, чужие, не всё ли равно? Есть только повсеместная жажда наживы, которая порой принимает черты булимии.

Состав спектакля

Состав спектакля с возможными изменениями: