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Билеты от 1300₽
Киноафиша Мамаша Кураж

Спектакль Мамаша Кураж

Феноменальные Полина Кутепова и Ирина Горбачева в спектакле про войну каждый день
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Двойной бенефис в постановке по пьесе Бертольда Брехта

«Хочешь завтракать с чертом, готовь длинную ложку» — эта пословица была для Брехта смыслообразующим эпиграфом к «Мамаше Кураж и её дети». Брехт писал о неизбежности последствий, неизбежности расплаты за общение с такой слепой и страшной стихией, как война. Он хотел создать пьесу-предупреждение, но, как он сам признавался: «писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны: ведь чтобы сочинять, надо думать… „Мамаша Кураж и её дети“ — опоздала». Пьеса была завершена в 1939 году, когда уже началась Вторая Мировая война.

Кураж в спектакле Кирилла Вытоптова
В спектакле Кирилла Вытоптова Мамаше Кураж ни к чему «длинная ложка», она не может «учиться на своих ошибках», потому что не помнит их и не может помнить. Это не просто маркитантка, которая бредет со своей повозкой за линией фронта, торгуя сапогами, водкой и патронами. Это насекомое, приколотое булавкой в Нигде, за пределами жизни. «Мне кажется, что я торгую смолой в преисподней», — говорит Кураж. Наверное, так и выглядит ад.

Отсутствие добра и зла в войне
Здесь нет ни зла, ни добра. Борьба за банку консервов «батальнее» любого военного сражения. Потому что войны здесь тоже нет, есть только её приметы — звуковые волны, голоса, пробивающиеся из рации: свои, чужие, не всё ли равно? Есть только повсеместная жажда наживы, которая порой принимает черты булимии.

Состав спектакля
Состав спектакля с возможными изменениями:

  • Анна Фирлинг — Мамаша Кураж
  • Полина Кутепова — Катрин Гаупт, её немая дочь
  • Вера Строкова — Эйлиф Нойоцкий, её старший сын
  • Дмитрий Рудков — Борис Яновский, Швейцеркас, её младший сын
  • Николай Орловский — Иветта Потье, Роза Шмуклер, Повар
  • Амбарцум Кабанян — Полковой священник
  • Дмитрий Рудков — Вербовщик
  • Анатолий Анциферов — Фельдфебель
  • Игорь Войнаровский — Шпик
  • Анатолий Анциферов — Полковник
  • Игорь Войнаровский — «Ребёнок»
  • Роза Шмуклер — «Принц»
  • Анатолий Анциферов — Солдат
  • Николай Орловский — Крестьянин
  • Анатолий Анциферов — Крестьянка
  • Роза Шмуклер — Музыканты: Ева Бреннер, Евгений Алтудин, Савва Блинников, Степан Владимиров, Антон Сергеев, Дмитрий Карев.
Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Вера Строкова
Вера Строкова
Дмитрий Рудков
Борис Яновский
Николай Орловский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

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