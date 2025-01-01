Меню
Мамаша Кураж
Билеты от 1300₽
Киноафиша Мамаша Кураж

Спектакль Мамаша Кураж

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут с 1 антрактом
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О спектакле

Спектакль «Мамаша Кураж» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В Московском театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится премьера спектакля по произведению Бертольта Брехта, режиссуры Кирилла Вытоптова. Пьеса основана на судьбе Мамаши Кураж, которая пытается сохранить свой бизнес во время войны, сталкиваясь с серьезными моральными и жизненными испытаниями.

Уникальная постановка

Эта версия «Мамаши Кураж» сочетает в себе классические театральные традиции и экспериментальные приемы, что делает её особенно интересной для зрителей, знакомых с работами театра. Спектакль будет особенно увлекателен для тех, кто предпочитает глубокие драматические сюжеты.

Тематика и идеи

«Хочешь завтракать с чертом, готовь длинную ложку» — эта пословица стала смыслообразующим эпиграфом к «Мамаше Кураж». Брехт предупреждает о неизбежности последствий за взаимодействие с войной. Он писал, что «писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны». В пьесе, законченной в 1939 году, война становится фоном для глубоких личных и моральных испытаний героини.

В спектакле Мамаша Кураж не находит «длинную ложку» и не может «учиться на своих ошибках». Её образ не просто маркитантки, а некого насекомого, погруженного в хаос войны, где борьба за выживание становится единственным смыслом существования. «Мне кажется, что я торгую смолой в преисподней», говорит она, подчеркивая бездну абсурда и безысходности, охватившую её мир.

Создатели спектакля

  • Автор: Бертольт Брехт
  • Постановка: Кирилл Вытоптов
  • Сценография и костюмы: Нана Абдрашитова
  • Художник по свету: Владислав Фролов
  • Перевод: Соломон Апт
  • Аранжировка музыки: Николай Орловский
  • Музыкальный руководитель: Марина Раку
  • Музыка: Пауль Дессау
  • Пластика: Владимир Беляйкин
  • Педагог по жестовому языку: Алексей Знаменский
  • Педагог по фламенко: Людмила Тюсенкова
  • Редактор: Мария Козяр
  • Помощник режиссера: Ольга Лопач

Важно знать

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, что связано с ремарками автора и творческими задачами, поставленными режиссёром.

Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Вера Строкова
Вера Строкова
Дмитрий Рудков
Николай Орловский
Николай Орловский
Роза Шмуклер

Купить билет на спектакль Мамаша Кураж

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1300 ₽
4 января воскресенье
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1300 ₽
9 февраля понедельник
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 1300 ₽

Фотографии

Мамаша Кураж Мамаша Кураж Мамаша Кураж

