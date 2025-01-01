Спектакль «Мамаша Кураж» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В Московском театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится премьера спектакля по произведению Бертольта Брехта, режиссуры Кирилла Вытоптова. Пьеса основана на судьбе Мамаши Кураж, которая пытается сохранить свой бизнес во время войны, сталкиваясь с серьезными моральными и жизненными испытаниями.

Уникальная постановка

Эта версия «Мамаши Кураж» сочетает в себе классические театральные традиции и экспериментальные приемы, что делает её особенно интересной для зрителей, знакомых с работами театра. Спектакль будет особенно увлекателен для тех, кто предпочитает глубокие драматические сюжеты.

Тематика и идеи

«Хочешь завтракать с чертом, готовь длинную ложку» — эта пословица стала смыслообразующим эпиграфом к «Мамаше Кураж». Брехт предупреждает о неизбежности последствий за взаимодействие с войной. Он писал, что «писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны». В пьесе, законченной в 1939 году, война становится фоном для глубоких личных и моральных испытаний героини.

В спектакле Мамаша Кураж не находит «длинную ложку» и не может «учиться на своих ошибках». Её образ не просто маркитантки, а некого насекомого, погруженного в хаос войны, где борьба за выживание становится единственным смыслом существования. «Мне кажется, что я торгую смолой в преисподней», говорит она, подчеркивая бездну абсурда и безысходности, охватившую её мир.

Создатели спектакля

Автор: Бертольт Брехт

Бертольт Брехт Постановка: Кирилл Вытоптов

Кирилл Вытоптов Сценография и костюмы: Нана Абдрашитова

Нана Абдрашитова Художник по свету: Владислав Фролов

Владислав Фролов Перевод: Соломон Апт

Соломон Апт Аранжировка музыки: Николай Орловский

Николай Орловский Музыкальный руководитель: Марина Раку

Марина Раку Музыка: Пауль Дессау

Пауль Дессау Пластика: Владимир Беляйкин

Владимир Беляйкин Педагог по жестовому языку: Алексей Знаменский

Алексей Знаменский Педагог по фламенко: Людмила Тюсенкова

Людмила Тюсенкова Редактор: Мария Козяр

Мария Козяр Помощник режиссера: Ольга Лопач

Важно знать

Обратите внимание: во время спектакля артисты курят на сцене, что связано с ремарками автора и творческими задачами, поставленными режиссёром.