Знаменитая пьеса Брехта в постановке греческого режиссера Теодороса Терзопулоса

Знаменитую пьесу Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и её дети» представляет на Основной сцене один из лидеров европейского театра, греческий режиссёр Теодорос Терзопулос.

Режиссёр и его связь с Брехтом

Теодорос Терзопулос — ведущий специалист по древнегреческой трагедии и автор множества театральных проектов. Он стажировался в театре «Берлинер ансамбль», основанном Брехтом, где его учителем был известный немецкий драматург и режиссёр Хайнер Мюллер. В конце 1970-х годов режиссёр создал ряд брехтовских постановок, среди которых «Булочная» и «Красно-коричневые».

Актуальность пьесы

Пьеса «Мамаша Кураж и её дети», написанная накануне Второй мировой войны, приобретает новую актуальность в современном контексте. Режиссёр отмечает: «Невероятная и неизменная особенность человеческой природы такова, что катастрофы ничему людей не учат». Это высказывание задаёт тон новой интерпретации классического произведения, и зрители смогут увидеть, как знакомая история звучит в современных реалиях.

Исторический контекст

Премьера «Эдипа-царя» по Софоклу в 2006 году открыла Первый международный театральный фестиваль «Александринский», а в репертуаре Новой сцены шёл спектакль «Конец игры» по одноимённой пьесе С. Беккета. Каждая из этих работ подчеркивает важность театра как средства осмысления человеческой природы и социальных проблем.

Не упустите шанс стать свидетелями новой интерпретации шедевра Брехта на сцене, которая продолжает оставаться актуальной для зрителей всех поколений.