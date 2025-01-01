Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мамаша Кураж и ее дети
Киноафиша Мамаша Кураж и ее дети

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети

Постановка
Городской театр 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Мамаша Кураж» — эпическая драма по Брехту

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором семь актрис погружаются в мир эпического театра Бертольта Брехта. В центре сюжета — история Мамаши Кураж, торговки, живущей во времена религиозных столкновений между протестантами и католиками в XVII веке.

Сюжет и главная героиня

Мамаша Кураж готова на всё, чтобы сохранить не только свой товар, но и жизни своих детей. Однако, ей предстоит столкнуться с вопросом: какой ценой она готова это сделать? В ходе спектакля актрисы исследуют ключевые темы пьесы Брехта и вместе со зрителями ищут ответы на вечные вопросы о человеческой природе и моральных дилеммах.

Творческая команда

Режиссёр-постановщик: Александра Кабанова
Художник: Полина Карпухина
Художник по свету: Анастасия Лядащева
Саунд-дизайн: Мару Бородинчик
Хореограф: Анна Шагивалеева

Актёрский состав

В спектакле участвуют:

  • Яна Шевцова
  • Анна Павлова
  • Владислава Кушнерова
  • Евдокия Мотошина
  • Эмилия Москаленко
  • Алёна Семенченко
  • Екатерина Вилейто

Не упустите шанс

Этот спектакль — не только возможность насладиться великолепной игрой актрис, но и шанс задуматься о сложных вопросах, которые поднимает Брехт. Приходите и станьте частью этого театрального события!

Режиссер
Александра Кабанова
В ролях
Владислава Кушнерова
Алена Семенченко
Евдокия Мотошина
Эмилия Москаленко
Яна Шевцова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети Мамаша Кураж и ее дети

В ближайшие дни

Музыкальный спектакль «12 стульев»
18+
Перформанс Музыка
Музыкальный спектакль «12 стульев»
25 октября в 14:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1000 ₽
Амур-р-р
18+
Комедия
Амур-р-р
19 сентября в 19:30 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1600 ₽
16+
Премьера Драма
Две дамочки в сторону севера
28 августа в 19:30 Мастерская
от 1900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше