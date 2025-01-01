Спектакль Мамаша Кураж и ее дети

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором семь актрис погружаются в мир эпического театра Бертольта Брехта. В центре сюжета — история Мамаши Кураж, торговки, живущей во времена религиозных столкновений между протестантами и католиками в XVII веке.
Мамаша Кураж готова на всё, чтобы сохранить не только свой товар, но и жизни своих детей. Однако, ей предстоит столкнуться с вопросом: какой ценой она готова это сделать? В ходе спектакля актрисы исследуют ключевые темы пьесы Брехта и вместе со зрителями ищут ответы на вечные вопросы о человеческой природе и моральных дилеммах.
Режиссёр-постановщик: Александра Кабанова
Художник: Полина Карпухина
Художник по свету: Анастасия Лядащева
Саунд-дизайн: Мару Бородинчик
Хореограф: Анна Шагивалеева
В спектакле участвуют:
Этот спектакль — не только возможность насладиться великолепной игрой актрис, но и шанс задуматься о сложных вопросах, которые поднимает Брехт. Приходите и станьте частью этого театрального события!