Война глазами матери в Малом театре кукол

Спектакль по пьеса Брехта

Малый театр кукол представляет спектакль «Мамаша К.», основанный на знаменитой пьесе Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и её дети». Это мощная антивоенная история о женщине, которая пытается выжить и сохранить своих детей в жестоком мире, охваченном Тридцатилетней войной.

Сюжет: Путешествие на грани выживания

Главная героиня, торговка Анна Фирлинг, известная как Мамаша Кураж, колесит по Европе с фургоном и тремя детьми. Она зарабатывает на жизнь, продавая товары солдатам — водку, патроны и вещи, снятые с мертвецов. Несмотря на ужас войны, которая окружает её повсюду, Мамаша Кураж сохраняет решимость и циничную уверенность в том, что её путь правильный.

Это история о том, как война разрушает не только города и нации, но и человеческие судьбы. В надежде заработать на войне и защитить свою семью, Мамаша Кураж сталкивается с потерями, против которых её «кураж» оказывается бессилен.

Актуальность и тематика

Спектакль актуален как никогда. Он задает важные вопросы о цене войны, жертвенности и материнской любви. Мамаша Кураж становится символом тех, кто, стремясь сохранить свою семью и своё благополучие, оказывается в тисках непреодолимых обстоятельств.

Кому будет интересно?

Рекомендуется для продавцов, путешественников, воинов, самоотверженных родителей и тех, кто задумывается о природе человеческой стойкости. Спектакль не оставит равнодушным ни самонадеянных детей, ни тех, кто уже испытал боль утраты.