Часть трилогии Флориана Зеллера

«Мама» — часть драматургической трилогии Флориана Зеллера, в которую также входят пьесы «Папа» и «Сын». Зеллер, современный французский писатель, завоевал мировую славу своими глубокими и трогательными произведениями. В спектаклях и фильмах по его текстам играют такие звезды, как Изабель Юппер и Энтони Хопкинс.

Сюжет и тематика

Спектакль «Мама» погружает зрителя в мир эмоционального хаоса и личных разочарований. В центре внимания — женщина, которая сталкивается с разрушением собственной жизни. Эта история раскрывает проблемы отсутствия коммуникации, одиночества и лжи. Пьеса исследует, как память избирательно сохраняет или искажает события, и как страх перед будущим влияет на жизнь человека.

Персонажи и исполнение

На сцене зрители увидят Анну Алексахину и Сергея Мигицко, народных артистов, исполняющих главные роли. Их герои исследуют клубок времени и пережитых событий, пытаясь найти смысл и восстановить целостность своей жизни.

О режиссёрском видении

Илья Мощицкий, режиссёр спектакля, описывает «Маму» как произведение о сложностях человеческих отношений и внутренней борьбы. Это спектакль о любви, которая уходит, и надежде, которая остаётся, открывая перед зрителями глубинные аспекты человеческого существования.

Почему стоит посмотреть?

«Мама» — это не просто театральное произведение, а глубокое исследование человеческой души и её сложных переживаний. Спектакль предлагает зрителям возможность задуматься о своих собственных чувствах, страхах и надеждах, через призму истории, которая может оказаться знакомой и близкой каждому.