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Мама
Киноафиша Мама

Спектакль Мама

Постановка
Театр им. Ленсовета 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Часть трилогии Флориана Зеллера

«Мама» — часть драматургической трилогии Флориана Зеллера, в которую также входят пьесы «Папа» и «Сын». Зеллер, современный французский писатель, завоевал мировую славу своими глубокими и трогательными произведениями. В спектаклях и фильмах по его текстам играют такие звезды, как Изабель Юппер и Энтони Хопкинс.

Сюжет и тематика

Спектакль «Мама» погружает зрителя в мир эмоционального хаоса и личных разочарований. В центре внимания — женщина, которая сталкивается с разрушением собственной жизни. Эта история раскрывает проблемы отсутствия коммуникации, одиночества и лжи. Пьеса исследует, как память избирательно сохраняет или искажает события, и как страх перед будущим влияет на жизнь человека.

Персонажи и исполнение

На сцене зрители увидят Анну Алексахину и Сергея Мигицко, народных артистов, исполняющих главные роли. Их герои исследуют клубок времени и пережитых событий, пытаясь найти смысл и восстановить целостность своей жизни.

О режиссёрском видении

Илья Мощицкий, режиссёр спектакля, описывает «Маму» как произведение о сложностях человеческих отношений и внутренней борьбы. Это спектакль о любви, которая уходит, и надежде, которая остаётся, открывая перед зрителями глубинные аспекты человеческого существования.

Почему стоит посмотреть?

«Мама» — это не просто театральное произведение, а глубокое исследование человеческой души и её сложных переживаний. Спектакль предлагает зрителям возможность задуматься о своих собственных чувствах, страхах и надеждах, через призму истории, которая может оказаться знакомой и близкой каждому.

Режиссер
Илья Мощицкий
В ролях
Анна Алексахина
Сергей Мигицко
Александр Крымов
Татьяна Трудова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽

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