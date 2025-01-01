Меню
Мама
Киноафиша Мама

Спектакль Мама

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова
Режиссер Ф. Молдағали

О спектакле

Трогательный спектакль «Мама» в ТЮЗе им. Г. Мусрепова

Спектакль раскрывает тему вечных ценностей в контексте семейных отношений. Основанная на телефонном разговоре между пожилой женщиной и ее взрослым сыном, история иллюстрирует напряжение и глубину материнских чувств.

Сюжетная линия

Одинокая мать, стремящаяся к духовной близости, хочет поделиться с сыном важными для нее вещами. Однако её ребенок слишком занят, чтобы уделить время на «пустые» разговоры. По мере звонков, искренность и тепло её слов пробуждают глубокие детские воспоминания, помогая понять, как близок ей человек по ту сторону телефона.

Перемены в отношениях

Спектакль показывает, как с каждым новым звонком меняются чувства и отношение сына к матери. Это искренний и трогательный рассказ о важности внимания к самым близким.

Приглашаем вас насладиться спектаклем и задуматься о семейных ценностях, о том, насколько важно уделять время тем, кто всегда ждет звонка.

Декабрь
21 декабря воскресенье
18:30
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1500 ₽

