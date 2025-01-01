Авторский спектакль Анастасии Черновой и Анны Клименко

Каждый из нас хоть раз мечтал о встрече со своим кумиром или великим гением прошлого. Что бы мы сказали им? А теперь представьте, что не вы, а сам гений начинает говорить с вами. О своей жизни, боли, надеждах и разочарованиях. Без остановки и цензуры. Но есть одно «но»: до последней минуты вы не знаете, кто именно стоит перед вами.

О чем будет спектакль?

В уникальном спектакле-загадке «Мама» эмоции героев захлестывают сцену через край. Они обсуждают понятные и знакомые каждому моменты: любовь, близость, разочарования и страхи, боль отвергнутости и глубокую надежду. Все эти противоречивые чувства сосредоточены вокруг одного слова — «Мама».

Герои и их истории

Диалоги четырех великих писателей, которые пронесли любовь и ненависть к своим матерям через разные этапы жизни — от детства до старости, составляют основу спектакля. Эта красная нить проходит не только через их творчество, но и через все события их жизней.

Создатели спектакля

Анастасия Чернова и Анна Клименко — авторы самого популярного краснодарского проекта «Антистендап» — представят свой авторский спектакль «Мама». Это шанс не только послушать, но и угадывать героев, находя в них отражение себя.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего представления. Приходите, чтобы узнать, о чем говорят герои. Приходите, чтобы ощутить всю гамму эмоций. Мы ждем вас!