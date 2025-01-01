Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мама
Киноафиша Мама

Спектакль Мама

Постановка
Один театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Авторский спектакль Анастасии Черновой и Анны Клименко

Каждый из нас хоть раз мечтал о встрече со своим кумиром или великим гением прошлого. Что бы мы сказали им? А теперь представьте, что не вы, а сам гений начинает говорить с вами. О своей жизни, боли, надеждах и разочарованиях. Без остановки и цензуры. Но есть одно «но»: до последней минуты вы не знаете, кто именно стоит перед вами.

О чем будет спектакль?

В уникальном спектакле-загадке «Мама» эмоции героев захлестывают сцену через край. Они обсуждают понятные и знакомые каждому моменты: любовь, близость, разочарования и страхи, боль отвергнутости и глубокую надежду. Все эти противоречивые чувства сосредоточены вокруг одного слова — «Мама».

Герои и их истории

Диалоги четырех великих писателей, которые пронесли любовь и ненависть к своим матерям через разные этапы жизни — от детства до старости, составляют основу спектакля. Эта красная нить проходит не только через их творчество, но и через все события их жизней.

Создатели спектакля

Анастасия Чернова и Анна Клименко — авторы самого популярного краснодарского проекта «Антистендап» — представят свой авторский спектакль «Мама». Это шанс не только послушать, но и угадывать героев, находя в них отражение себя.

Приглашаем на спектакль

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего представления. Приходите, чтобы узнать, о чем говорят герои. Приходите, чтобы ощутить всю гамму эмоций. Мы ждем вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 18 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
6 января в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Маша и Витя против Диких гитар
0+
Детский Детские елки
Маша и Витя против Диких гитар
24 декабря в 16:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
17 декабря в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше