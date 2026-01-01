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Мама
Киноафиша Мама

Спектакль Мама

Постановка
Манекен 18+
Режиссер Игорь Бармасов
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Трагедия античного масштаба: «Мама» Флориана Зеллера в театре Манекен

Пьесы трилогии Флориана Зеллера «Папа. Мама. Сын» искренни и пропитаны глубокими личными переживаниями. В центре внимания — пьеса «Мама», которая исследует разрушающийся мир одной семьи и, возможно, всего человечества.

Жизнь на грани: история одной матери

Главная героиня, Анна, — мать двух повзрослевших детей, которые стали жить самостоятельно. Она стремится разобраться со своей жизнью и понять, как оказалась в ситуации тупика и безысходности. На фоне бездны одиночества, Анна прокручивает в голове одни и те же мысли, ища ответы на не дающие ей покоя вопросы.

Смешение реальности и воспоминаний

Ускользающая реальность переплетается с воспоминаниями, страхами и фантазиями. Анна словно исследует свою жизнь, вновь и вновь возвращаясь к беспокоящей ситуации, представляя, что могла бы сделать иначе. Мы становимся свидетелями её внутренней борьбы, словно попадая в кинопавильон, где она играет главную роль в своем собственном фильме.

Трагедия античного масштаба

Эта драма наполнена юмором и иронией, но в то же время она взрывается трагедией античного масштаба. История Анны — это рассказ о том, как внезапно может утратиться смысл существования, о разбитых мостах и потере коммуникации между людьми.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу, которая заставляет задуматься о важности человеческих отношений и о том, как легко потерять связь с самими собой и окружающими.

Фотографии

Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама Мама
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