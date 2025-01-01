Моноспектакль о жизни современной девушки

«Мама, я в Москве» — спектакль о поиске себя в мегаполисе

Алексей Золотовицкий и «Практика» представляют новый спектакль по произведениям Дины Губайдуллиной — актрисы и автора, чьи ироничные и автобиографичные рассказы заставляют задуматься о трудностях адаптации к ритму современного города. Спектакль тонко и с юмором исследует мир современной молодой женщины: каково это — искать своё место в Москве, совмещая независимость с реалиями, где феминизм уживается с патриархальными традициями?

Героиня — голос поколения

Героиня, в исполнении самой Губайдуллиной, не стремится громко заявлять о своих правах, но её монолог звучит как искреннее и трогательное послание. Она живёт в новостройке в Красногорске, общается с соседями, наблюдает за окружающим миром и размышляет о своих мечтах. Её монолог, пронизанный лиризмом и иронией, напоминает стиль Фиби Уоллер-Бридж, но с уникальным российским колоритом.

Один день — целая жизнь

На протяжении спектакля зритель проживает с героиней один насыщенный день — с его случайными встречами, мыслями о прошлом и настоящем, поиском себя и смысла в окружающем хаосе города. Особенную атмосферу создаёт анимация Ашота Мефодина, становясь и собеседницей, и декорацией для героини.

Платформа для молодых авторов

«Мама, я в Москве» — это не просто спектакль, но и творческая площадка для молодых артистов и писателей. Театр «Практика» продолжает поддерживать их, предоставляя сцену для экспериментов и самовыражения.

Погрузитесь в мир, полный самоиронии, лиризма и вдохновляющих жизненных историй. Спектакль «Мама, я в Москве» — это честный разговор о том, что волнует многих, но не каждый решается озвучить.