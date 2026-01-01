Оповещения от Киноафиши
Спектакль Мама, я блогер!

16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Мама, я Блогер!» в клубе «Высоцкий»

В клубе «Высоцкий» состоится спектакль независимого театра Вахтанговский Практикум под названием «Мама, я Блогер!». Это история о сложных взаимоотношениях рано повзрослевшей дочери и её инфантильной матери на фоне популярности в социальных сетях.

Девочка-подросток сталкивается с трудностями в общении с мамой, которая активно демонстрирует свою личную жизнь в прямом эфире. В центре внимания оказываются темы материнства и воспитания, поднимающие важные вопросы о границах приватности в эпоху всеобъемлющего общественного внимания.

Конфликт поколений

Взаимоотношения «отцов и детей» представляют собой вечный конфликт, знакомый каждому поколению. Как же девочке-подростку найти общий язык с матерью, которая является популярной блогершей? Эта живая дискуссия о гендерных ролях и социальных норм требует смелости и чуткости.

Сложности выбора

Материнство уже принесло успех Софье Полянской, но как удержать интерес многотысячной аудитории, если твоя дочь выросла и не хочет быть объектом обсуждения? Возможно, сейчас пришло время подумать о новом участнике для своего блога…

Спектакль «Мама, я Блогер!» привлекает зрителей, интересующихся современными семейными отношениями и влиянием социальных сетей на них. Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление!

Купить билет на спектакль Мама, я блогер!

Март
Апрель
Май
18 марта среда
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1000 ₽
2 апреля четверг
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1000 ₽
7 мая четверг
19:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 1000 ₽

Фотографии

Мама, я блогер! Мама, я блогер! Мама, я блогер! Мама, я блогер!

