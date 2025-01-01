Героическая драма «Мама, спасибо за жизнь» Русского драматического театра Таджикистана в Санкт-Петербурге

Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. Вл. Маяковского, основанный в 1937 году, приближается к своему 90-летию. В год юбилея Великой Победы театр представляет премьеру спектакля «Мама, спасибо за жизнь» по повести Михаила Рощина «Эшелон».

О спектакле

Писатель посвятил свое произведение матери, подчеркивая, что «речь здесь о войне, но не о сражениях и бойцах, не о героях-воинах, кому и положено быть мужественными и стойкими, а о тех, кто выжил и выстоял, когда, казалось бы, нельзя было ни выжить, ни выстоять». Спектакль переносит зрителей в мир, где эшелон увозит женщин, детей и стариков от надвигающейся войны. В тесной теплушке люди проживают каждое мгновение жизни, сохраняя надежду и человечность.

Режиссура и актерская игра

Постановка режиссера Хуршеда Мустафоева посвящена героизму матерей. Она честно и открыто рассказывает о том, как женщины, ценой собственной жизни, противостояли войне. Актрисы театра передают личные переживания героинь, что не может не трогать сердца зрителей.

Фестиваль

Спектакль «Мама, спасибо за жизнь» станет частью XXVII Фестиваля русских театров «Встречи в России», который пройдет в Душанбе, Республика Таджикистан.

Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории о жизни и любви в условиях войны!