Большая сольная программа "Это мой научный довод – оголенный медный провод"

8 октября в клубе JUGGER состоится уникальное событие для любителей живой музыки и стимпанка. Легенды русского стимпанка, группа Mama Russia, представят свою новую сольную программу, которая обещает стать настоящим музыкальным приключением.

Музыкальный стиль и атмосфера

Mama Russia – это оригинальное сочетание тяжёлых гитар, электроники и элементов стимпанка, дополненное звуками русских народных инструментов. Их мощный живой звук погружает зрителя в атмосферу, где рок встречается с уникальными музыкальными традициями.

Хиты, которые нельзя пропустить

На концерте обязательно прозвучат главные хиты группы, такие как "Никола Тесла" и "Допрос". Эти композиции уже успели завоевать сердца поклонников и, безусловно, взорвут зал 8 октября в клубе JUGGER!

Что такое стимпанк в музыке?

Стимпанк – это не только эстетический стиль, но и философия, отражающаяся в музыке, моде и культуре. Группа Mama Russia успешно сочетает элементы этого жанра, создавая уникальные образы и атмосферу на своих выступлениях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир, где прошлое встречается с будущим!