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Mama Russia
Киноафиша Mama Russia

Mama Russia

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Большая сольная программа "Это мой научный довод – оголенный медный провод"

8 октября в клубе JUGGER состоится уникальное событие для любителей живой музыки и стимпанка. Легенды русского стимпанка, группа Mama Russia, представят свою новую сольную программу, которая обещает стать настоящим музыкальным приключением.

Музыкальный стиль и атмосфера

Mama Russia – это оригинальное сочетание тяжёлых гитар, электроники и элементов стимпанка, дополненное звуками русских народных инструментов. Их мощный живой звук погружает зрителя в атмосферу, где рок встречается с уникальными музыкальными традициями.

Хиты, которые нельзя пропустить

На концерте обязательно прозвучат главные хиты группы, такие как "Никола Тесла" и "Допрос". Эти композиции уже успели завоевать сердца поклонников и, безусловно, взорвут зал 8 октября в клубе JUGGER!

Что такое стимпанк в музыке?

Стимпанк – это не только эстетический стиль, но и философия, отражающаяся в музыке, моде и культуре. Группа Mama Russia успешно сочетает элементы этого жанра, создавая уникальные образы и атмосферу на своих выступлениях.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир, где прошлое встречается с будущим!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

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