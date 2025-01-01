Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мама, папа и я, Люся
Киноафиша Мама, папа и я, Люся

Спектакль Мама, папа и я, Люся

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль-воспоминание о детстве во время войны

Представляем вашему вниманию спектакль, основанный на воспоминаниях девочки Люси, чье детство прошло на фоне страшных военных событий. Этот трогательный рассказ о детской невинности и утрате раскрывает, как трагические годы войны оставили незаживающие раны в душе маленькой героини.

Судьбоносный визит

Главная драма в жизни Люси разворачивается в момент, когда ее мама решает отнести подарки сиротам. Этот поступок становится судьбоносным, и визит в детский дом меняет жизнь девочки навсегда. События, которые разворачиваются после этого, заставляют Люси переосмыслить свое детство и отношение к окружающему миру.

Темы и эмоции

Спектакль исследует сложные темы утраты, надежды и сострадания. Он заставляет зрителей задуматься о том, как война затрагивает судьбы отдельных людей и целых поколений. История Люси — это не только рассказ о страданиях, но и о силе духа, о том, как любовь и доброта могут изменить жизнь к лучшему.

 

 

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше