«Мама не узнает». Инди-блюз и новый джаз
Билеты от 1200₽
«Мама не узнает». Инди-блюз и новый джаз

«Мама не узнает». Инди-блюз и новый джаз

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Мама не узнает»: новые звучания инди-блюза и джаза

Группа «Мама не узнает» представляет уникальную программу, которая сочетает в себе элементы инди-блюза и нового джаза. Это выступление станет настоящим музыкальным событием для всех, кто ценит искренность и простоту в искусстве.

Ода простым вещам

В песнях «Мама не узнает» рассматриваются темы, знакомые каждому из нас. Это истории о повседневной жизни, о том, что окружает нас каждый день, и, безусловно, о тех аспектах, которые лучше оставить в секрете от родителей. Яркие и цепляющие за душу тексты, наполненные эмоциями, находят отклик в сердцах тысяч слушателей.

Музыкальный стиль

Группа создает атмосферу, где блюзовый грув переплетается с ритмами контрабаса, создавая невероятно запоминающиеся мелодии. Их музыка привлекает не только глубиной слов, но и разнообразием звучаний, что делает каждое выступление поистине уникальным.

Почему стоит посетить спектакль

Если вы хотите насладиться живым выступлением, полным истинных эмоций и искренности, не упустите возможность посетить «Маму не узнает». Этот спектакль обещает стать ярким событием в вашей культурной жизни и наполнить её новыми звуками и впечатлениями.

Купить билет на концерт «Мама не узнает». Инди-блюз и новый джаз

Октябрь
10 октября пятница
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1200 ₽

