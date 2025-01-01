Спектакль Мама на востоке

Спектакль-квартирник «Мама на Востоке» в Театре Живого действия

Приглашаем вас на самый уютный и трогательный спектакль о времени, когда деревья были большими, а простые радости наполняли дни. «Мама на Востоке» — это не просто спектакль, а настоящая ностальгическая прогулка в прошлое, когда стаканчики с газировкой ополаскивались струёй воды, и никто не боялся заразиться.

Воспоминания о детстве

Зрители смогут вспомнить, как молоко продавалось в треугольных пакетах, а кефир в стеклянных бутылках. Время, когда бутылка особой формы называлась Чебурашка, и, несмотря на голод, все пели песни. Спектакль возвращает нас в эпоху новогодних утренников, где воздух наполнялся ароматом шоколада и живой ели.

Ностальгия по простым радостям

Спектакль переносит нас в мир, где гаджеты были всего лишь одним на всех — игрой, где волк ловит яйца. Кто из вас дошёл до финала? Мультик в конце показывали? Эти маленькие детали делают спектакль особенным и трогательным.

О спектакле

«Мама на Востоке» — это спектакль-квартирник от пацанской компании #театр_чё, который исследует время, которое никогда не вернётся, но которое всегда приятно вспоминать. В спектакле заняты известные актёры: Артур Мафенбайер, Александр Туравинин, Батраз Засеев, Алексей Сафарьян и Евгений Балтин.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ностальгии и вспомнить о простых радостях жизни. Мы ждем вас на спектакле «Мама на Востоке»!