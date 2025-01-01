Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мама на востоке
Билеты от 2500₽
Киноафиша Мама на востоке

Спектакль Мама на востоке

Постановка
Театр живого действия 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-квартирник «Мама на Востоке» в Театре Живого действия

Приглашаем вас на самый уютный и трогательный спектакль о времени, когда деревья были большими, а простые радости наполняли дни. «Мама на Востоке» — это не просто спектакль, а настоящая ностальгическая прогулка в прошлое, когда стаканчики с газировкой ополаскивались струёй воды, и никто не боялся заразиться.

Воспоминания о детстве

Зрители смогут вспомнить, как молоко продавалось в треугольных пакетах, а кефир в стеклянных бутылках. Время, когда бутылка особой формы называлась Чебурашка, и, несмотря на голод, все пели песни. Спектакль возвращает нас в эпоху новогодних утренников, где воздух наполнялся ароматом шоколада и живой ели.

Ностальгия по простым радостям

Спектакль переносит нас в мир, где гаджеты были всего лишь одним на всех — игрой, где волк ловит яйца. Кто из вас дошёл до финала? Мультик в конце показывали? Эти маленькие детали делают спектакль особенным и трогательным.

О спектакле

«Мама на Востоке» — это спектакль-квартирник от пацанской компании #театр_чё, который исследует время, которое никогда не вернётся, но которое всегда приятно вспоминать. В спектакле заняты известные актёры: Артур Мафенбайер, Александр Туравинин, Батраз Засеев, Алексей Сафарьян и Евгений Балтин.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ностальгии и вспомнить о простых радостях жизни. Мы ждем вас на спектакле «Мама на Востоке»!

Режиссер
Евгений Балтин
В ролях
Артур Мафенбайер
Александр Туравинин
Батраз Засеев
Алексей Сафарьян
Евгений Балтин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке Мама на востоке

В ближайшие дни

Бовари
16+
Драма
Бовари
17 сентября в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 1500 ₽
Насмешница Фаина
16+
Драма Классическая драма
Насмешница Фаина
16 ноября в 18:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Блэкаут
12+
Драма Танцевальный Музыка
Блэкаут
31 октября в 19:00 Планета КВН
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше