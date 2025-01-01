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Мама Му. Счастливая корова
Киноафиша Мама Му. Счастливая корова

Спектакль Мама Му. Счастливая корова

0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль о дружбе и мечтах для самых маленьких

«Мама Му» — это история о необычной корове, которая не просто живёт в хлеву, но и много мечтает. Ее главная мечта — научиться летать! В этом ей неустанно помогает друг Ворон, хоть и сам не всегда верит в ее затеи.

Дружба и мечты

Мама Му полна воображения, она не может смириться с тем, что коровам «не положено» летать. А Ворон, хоть и умеет летать, не всегда счастлив. Он с усмешкой называет мечты подруги глупыми, но каждый раз возвращается, чтобы вновь поддержать её на пути к заветной мечте.

Для кого спектакль?

Этот добрый и веселый спектакль рассказывает детям о дружбе, взаимопонимании и том, что даже самые невероятные мечты могут делать нас счастливее.

Рекомендовано для детей от 4 лет.

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Ренат Шавалев
Денис Полевиков
Михаил Ложкин
Ася Галимзянова
Екатерина Ложкина

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Фотографии

Мама Му. Счастливая корова Мама Му. Счастливая корова Мама Му. Счастливая корова Мама Му. Счастливая корова Мама Му. Счастливая корова
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