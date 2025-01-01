Меню
Мама-кот
Киноафиша Мама-кот

Спектакль Мама-кот

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мама-кот: необычная семья

В спектакле «Мама-кот» раскрывается трогательная история о неожиданной дружбе. Толстый портовый кот по имени Сорбас становится мамой для юной чайки. Несмотря на свою лень и изнеженность, Сорбас принимает на себя роль наставника для птенца, которое неожиданно падает прямо на его любимую подушку.

Обещания Сорбаса

Судьба сводит Сорбаса с умирающей чайкой Кенгой, которая, попав в нефтяное пятно, доверяет ему заботу о своём будущем птенце. Перед смертью Кенга берёт с кота три обещания, самое сложное из которых — научить птенца летать.

Спектакль для всей семьи

«Мама-кот» — это волшебное представление для дошкольников и младших школьников, наполненное добрым юмором, музыкой и теплом. Зрители увидят, как Сорбас и его друзья-коты сталкиваются с невероятным вызовом, и как они пытаются выполнить кажущееся невозможным обещание.

Приглашаем вас и ваших детей на удивительное приключение, где огромный пушистый кот и маленький птенец учатся вместе летать и открывают для себя смысл настоящей дружбы и заботы.

Режиссер
Евгения Никитина
В ролях
Александр Шарафутдинов
Яна Игнатенко
Виталий Саянок
Андрей Сенько
Наталья Пьянова

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Новосибирск, 4 октября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
10:30 от 600 ₽ 13:30 от 600 ₽

