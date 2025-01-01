Благотворительный спектакль фонда «Дом с маяком» и театра «Современник»

Фонд «Дом с маяком» и театр «Современник» представляют уникальный благотворительный спектакль, основанный на вербатимах, собранных артистами у своих родителей. Этот проект стал результатом глубокого художественного поиска, в центре которого находятся старые детские фотографии, письма и семейные реликвии.

Истории из прошлого

Артисты воссоздают на сцене неподдельные эпизоды из детства, используя фрагменты живой памяти. Воспроизводя истории своих родителей, они стремятся установить связь между поколениями, исследуя, как детский опыт формирует нашу жизнь и восприятие мира.

Для широкой аудитории

Спектакль «Мам, а кто это на фото?» рассчитан на зрителей всех возрастов. Его разнообразие и многогранность делают его интересным для каждого, ведь в нем отражены уникальные детские воспоминания и опыт, знакомые каждому из нас.

Благотворительная инициатива

Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены в фонд «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Посетив спектакль, зрители не только получат незабываемые эмоции, но и сделают важный вклад в помощь тем, кто в этом нуждается.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и поддержать благородное дело!