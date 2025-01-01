Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малыши-придумаши
Киноафиша Малыши-придумаши

Спектакль Малыши-придумаши

Постановка
Глобус 0+
Возраст 0+

О спектакле

Арт-резиденция «Малыши-придумаши» — интерактивная игра в мире фантазии для самых маленьких

Арт-резиденция «Малыши-придумаши» представляет собой уникальную интерактивную игру-фантазию для детей от двух до шести лет. Ваши маленькие зрители смогут присоединиться к артисту театра и двум гномам из сказочного мира мюзикла «Алиса в стране чудес», чтобы вместе создать свой собственный увлекательный сюжет.

Комфортная атмосфера для игр и творчества

Проведение мероприятия организует театр «Глобус», который славится своими великолепными детскими проектами. Здесь создана комфортная и уютная атмосфера, способствующая развитию моторики, координации и творческих способностей у детей.

Подходит для всей семьи

Это событие будет интересно не только малышам, но и их родителям. Участие в игре укрепит связь между родителями и детьми, позволяя им совместно наслаждаться уникальными моментами и создать памятные воспоминания.

Купить билет на спектакль Малыши-придумаши

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
17 января суббота
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽
8 февраля воскресенье
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Новый год в замочной скважине
6+
Детский Детские елки
Новый год в замочной скважине
5 января в 16:00 Новосибирский театр кукол
от 800 ₽
Зимние потешки
0+
Детский Кукольный Детские елки
Зимние потешки
25 декабря в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 600 ₽
Сказка о рыбаке и рыбке
6+
Детский
Сказка о рыбаке и рыбке
10 февраля в 14:00 Глобус
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше