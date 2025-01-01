Спектакль Малыши-придумаши

Арт-резиденция «Малыши-придумаши» — интерактивная игра в мире фантазии для самых маленьких

Арт-резиденция «Малыши-придумаши» представляет собой уникальную интерактивную игру-фантазию для детей от двух до шести лет. Ваши маленькие зрители смогут присоединиться к артисту театра и двум гномам из сказочного мира мюзикла «Алиса в стране чудес», чтобы вместе создать свой собственный увлекательный сюжет.

Комфортная атмосфера для игр и творчества

Проведение мероприятия организует театр «Глобус», который славится своими великолепными детскими проектами. Здесь создана комфортная и уютная атмосфера, способствующая развитию моторики, координации и творческих способностей у детей.

Подходит для всей семьи

Это событие будет интересно не только малышам, но и их родителям. Участие в игре укрепит связь между родителями и детьми, позволяя им совместно наслаждаться уникальными моментами и создать памятные воспоминания.