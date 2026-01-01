Музыкальный спектакль «Малыш, Карлсон и Фрекен Бок»

Продюсерский центр «Невский» с радостью представляет новый музыкальный спектакль «Малыш, Карлсон и Фрекен Бок». Это захватывающее представление обещает стать настоящим событием для всей семьи!

Уникальный сюжет

Спектакль погружает зрителей в мир Малыша и его верного друга Карлсона, который живет на крыше в Стокгольме. Вместе они веселыми песнями будут не только развлекать, но и шалить, задавая жару своей домомучительнице Фрекен Бок. Кроме того, им предстоит столкнуться с жуликами Филей и Рулле, которые промышляют воровством на крышах шведской столицы.

Кто такой Карлсон?

Карлсон — это лучший друг детей и символ беззаботного детства. Он не только мастер по варенью и тортам, но и обладатель обаяния, которое покоряет сердца всех малышей. Его приключения гарантируют море смеха и положительных эмоций!

Подарок для зрителей

В стоимость билетов входит приятный подарок, который сделает ваше посещение спектакля еще более запоминающимся.

Не упустите шанс!

Спешите на встречу с героями новой детской музыкальной комедии «Малыш, Карлсон и Фрекен Бок»! Этот спектакль станет отличным поводом провести время с семьей и насладиться волшебным миром театра.