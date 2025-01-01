Спектакль Малыш и Карлсон

Весёлое шоу для всей семьи

На сцене театра появляется лучшее в мире привидение с мотором — Карлсон, дикий, но симпатичный! Музыкальная история, созданная Продюсерским центром «Триумф», приглашает взрослых и детей в увлекательное путешествие по приключениям семилетнего мальчика и его друга Карлсона, «мужчины в самом расцвете сил».

Карлсон в 21-м веке

В этом спектакле Карлсон, по-прежнему живущий на крыше, озорничает и помогает ребятам преодолевать все трудности с улыбкой. Его нескучные советы о дружбе, храбрости и важности самостоятельных решений остаются актуальными и в 21-м веке. Карлсон и Малыш приглашают зрителей на увлекательные приключения, полные добрых уроков.

Наследие книги Астрид Линдгрен

Спектакль создан по мотивам знаменитой книги Астрид Линдгрен, на основе которой в советское время был снят культовый мультфильм о приключениях Карлсона. Сегодня, выросшие на этом мультфильме родители ведут своих детей на музыкальный спектакль, чтобы познакомить их с любимыми персонажами вживую, в атмосфере театра.

Обучение добру и развлечение для детей

Театр — это лучшее место, чтобы научить детей добру, а музыкальный театр — отличный способ ещё и развлечь их. Знаменитые крылатые фразы, общение актеров с маленькими зрителями прямо со сцены, яркие декорации, костюмы, живой звук и зажигательные танцевальные номера от лучших балетмейстеров страны — всё это можно увидеть на самом добром музыкальном спектакле для всей семьи.

Вспоминаем детство и учим детей важным урокам

Пока дети будут получать советы от Карлсона, взрослые смогут вспомнить детство и поверить в важное правило: «…не в пирогах счастье!». Спектакль обещает стать незабываемым событием для всей семьи.

Детям до 3-х лет — бесплатно

Дети до 3-х лет включительно проходят по одному билету с взрослым сопровождающим без предоставления отдельного места.