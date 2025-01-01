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Малыш и Карлсон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Малыш и Карлсон

Спектакль Малыш и Карлсон

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сценическая адаптация знаменитой повести Астрид Линдгрен

Московский Губернский театр представляет адаптацию повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, отправляя зрителей в увлекательное путешествие в старинный Стокгольм. В одном из домов этого города живёт мальчик Сванте Свантесон, который вместе с родителями и сестрой Бетан сталкивается с удивительным соседом — Карлсоном, который живет на крыше.

Дружба Малыша и Карлсона
Карлсон — это не просто дерзкий, озорной и невероятно харизматичный персонаж, он олицетворяет собой дружбу и все те качества, которые присущи каждому человеку — будь то ребёнок или взрослый. Эта дружба между Малышом и Карлсоном наполнена приключениями и испытаниями, в том числе встречей с домомучительницей Фрекен Бок, которая всегда вносит свою долю хаоса.

Тема взросления и важности отношений
Как и в оригинальной повести, спектакль поднимает важные темы — от детской наивности и шалостей до более глубоких размышлений о значении дружбы, любви и поддержки. Карлсон, со всеми своими капризами и необычным характером, становится для Малыша настоящим другом и учителем. Спектакль напоминает зрителям о том, как важно быть рядом с теми, кто дорог, как важны искренние отношения и взаимное внимание.

Астрид Линдгрен для всех возрастов
Для детей Карлсон остаётся неотразимым другом и вдохновением, а взрослые могут найти в его шалостях и откровениях напоминания о своём собственном детстве, забытых радостях и мечтах. История о Карлсоне напоминает о том, что важно не терять связи с внутренним ребёнком, радоваться жизни и искренне любить окружающих.

Этот спектакль станет ярким и весёлым событием для всей семьи, даря зрителям шанс вернуться в детство, а также научиться ценить важность дружбы, заботы и взаимопонимания в любых отношениях.

Режиссер
Алла Решетникова
В ролях
Сергей Медведев
Василий Шмаков
Марк-Малик Мурашкин
Дарья Рябцева
Юлия Романович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

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