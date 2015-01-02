Спектакль по знаменитой сказке Астринд Линдгрен

На сцене театра вновь оживет любимая история о дружбе и приключениях — спектакль «Малыш и Карлсон».

О сюжете

Семилетний мальчик Сванте Свантесон, известный как Малыш, живет в большой и дружной семье, которая его очень любит. Несмотря на это, он порой чувствует себя ужасно одиноким и никому не нужным. Всё меняется, когда в открытое окно его комнаты влетает маленький толстый человечек с пропеллером на спине — Карлсон.

Карлсон — персонаж, полный противоречий. Он самовлюблен, эгоистичен, жаден и прожорлив. Однако эти не самые приятные качества не мешают ему и Малышу стать лучшими друзьями. Карлсон обаятелен, энергичен и всегда готов к играм, проказам и приключениям. Их необычные приключения включают прогулки по крыше, борьбу с «домомучительницей» и поимку преступников.

Темы спектакля

Спектакль основан на первых двух книгах знаменитой трилогии Астрид Линдгрен. Он поднимает важные темы о том, что одиночество — это плохо, дружба — это хорошо, а взаимопонимание — важнее всего.

Приглашаем зрителей окунуться в мир волшебства и дружбы, который подарит радость и хорошее настроение!