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Малыш и Карлсон
Киноафиша Малыш и Карлсон

Спектакль Малыш и Карлсон

Постановка
Новосибирский ДК железнодорожников 0+
Режиссер Николай Тимофеев
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по любимой повести Астрид Линдгрен

Приглашаем на веселый спектакль, основанный на любимой книге о дружбе и приключениях!

Сюжет

История рассказывает о семилетнем Малыше и его необычном друге Карлсоне. Карлсон — причудливый мужчина в полном расцвете сил, немного упитанный и не слишком воспитанный, который прилетает к Малышу в окно. Вместе они погружаются в море проказ: запускают паровую машину, готовят сладкий порошок из шоколадных конфет, оригинально таскают булочки и даже играют в приведение, укрощая строгую домоправительницу Фрекен Бок. Фрекен Бок никогда не играет и только требует мыть руки и учить уроки, что делает ее противником всех шалостей Малыша и Карлсона. Однако за всем этим весельем Малыш забывает, что сегодня у него день рождения — ему исполняется 8 лет, а это значит, что пора принимать гостей, веселиться и получать сюрпризы!

Почему стоит посетить:
Этот спектакль подарит детям море радости и смеха, а также покажет, что настоящая дружба способна сделать каждый день особенным.

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