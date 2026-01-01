Спектакль по любимой повести Астрид Линдгрен

Приглашаем на веселый спектакль, основанный на любимой книге о дружбе и приключениях!

Сюжет

История рассказывает о семилетнем Малыше и его необычном друге Карлсоне. Карлсон — причудливый мужчина в полном расцвете сил, немного упитанный и не слишком воспитанный, который прилетает к Малышу в окно. Вместе они погружаются в море проказ: запускают паровую машину, готовят сладкий порошок из шоколадных конфет, оригинально таскают булочки и даже играют в приведение, укрощая строгую домоправительницу Фрекен Бок. Фрекен Бок никогда не играет и только требует мыть руки и учить уроки, что делает ее противником всех шалостей Малыша и Карлсона. Однако за всем этим весельем Малыш забывает, что сегодня у него день рождения — ему исполняется 8 лет, а это значит, что пора принимать гостей, веселиться и получать сюрпризы!



Почему стоит посетить:

Этот спектакль подарит детям море радости и смеха, а также покажет, что настоящая дружба способна сделать каждый день особенным.