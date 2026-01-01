Спектакль для детей в Алматы

«Малыш и Карлсон» — это увлекательная история о дружбе между маленьким мальчиком по имени Малыш и озорным, но добрым Карлсоном, который живет на крыше. Малыш — любознательный и отзывчивый ребенок, а Карлсон — веселый шалопай с уникальной способностью летать.

Сюжет спектакля наполнен множеством забавных приключений, трудностей и неожиданных поворотов. Вместе герои учатся смелости и находчивости, исследуют важность дружбы и желание оставаться ребенком в любом возрасте. Это история о верности, доверии и радости общения, пронизанная юмором и теплотой.

Атмосфера детства

Спектакль создан для того, чтобы передать атмосферу детства, дружбы и волшебства. Он подарит зрителям моменты, полные искренности и улыбок, и станет отличным способом провести время с семьей.

Порядок покупки билетов

Билеты приобретаются отдельно для родителя и ребенка. Для детей до 2 лет вход бесплатный (при предъявлении свидетельства о рождении). Обратите внимание, что билеты возврату не подлежат. Вы можете перенести билет на другой сеанс или дату не позднее чем за 2 часа до спектакля.