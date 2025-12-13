Спектакль Малыш и Карлсон!

Забавные приключения Карлсона

Вы считаете, что знаете о проделках весельчака Карлсона всё? В таком варианте вы их точно не видели! А теперь любимые герои повести Астрид Линдгрен предстанут в новых ярких образах.

Новые горизонты приключений

Эта постановка подарит зрителям уникальную возможность увидеть известные приключения с неожиданной стороны. Их озорные похождения позабавят и удивят как детей от мала до велика, так и взрослых.

Для всей семьи

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Вместе с героями вы сможете отправиться в увлекательное путешествие, полное смеха и неожиданных поворотов.

Не пропустите шанс увидеть Карлсона в новом свете и насладитесь атмосферой веселья и дружбы.