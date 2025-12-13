Меню
Малыш и Карлсон!
Киноафиша Малыш и Карлсон!

Спектакль Малыш и Карлсон!

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Забавные приключения Карлсона

Вы считаете, что знаете о проделках весельчака Карлсона всё? В таком варианте вы их точно не видели! А теперь любимые герои повести Астрид Линдгрен предстанут в новых ярких образах.

Новые горизонты приключений

Эта постановка подарит зрителям уникальную возможность увидеть известные приключения с неожиданной стороны. Их озорные похождения позабавят и удивят как детей от мала до велика, так и взрослых.

Для всей семьи

Спектакль идеально подходит для семейного просмотра. Вместе с героями вы сможете отправиться в увлекательное путешествие, полное смеха и неожиданных поворотов.

Не пропустите шанс увидеть Карлсона в новом свете и насладитесь атмосферой веселья и дружбы.

Режиссер
Олег Скивко
В ролях
Дмитрий Давыдов
Никита Попов
Алла Набокова
Людмила Кряченкова
Анна Калганова

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
11:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 300 ₽
31 января суббота
11:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 300 ₽

