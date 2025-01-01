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Малыш и Карлсон
Киноафиша Малыш и Карлсон

Спектакль Малыш и Карлсон

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Малыша и Карлсона. Спектакль в Доме молодежи

Отправляйтесь в невероятное приключение вместе с Малышом и его другом Карлсоном! Эта волшебная история, основанная на произведениях Астрид Линдгрен, продолжает радовать зрителей всех возрастов.

Захватывающий сюжет

В спектакле вы встретитесь с хитроумными воришками Филле и Рулле, обаятельной домомучительницей Фрекен Бок и самым добродушным приведением на свете. Приключения, неожиданные повороты и много юмора сделают вечер незабываемым!

Команда постановки

Спектакль поставил заслуженный артист России Александр Исаков, а музыку к нему написал композитор Мирослав Дробот. Стихи для спектакля создал Александр Лакман, а сценографией занимался Виктор Григорьев. Костюмы разработала Вера Маринина. Художественный руководитель проекта — Анастасия Удалова.

Артисты на сцене

На сцене выступят талантливые актеры: Валентина Кособуцкая, Павел Григорьев, Юлия Рудина, Наталья Рогова, Камиль Раков, Макар Авдеев, Эмилия Филиппова, Елизавета Князева, Артем Тугай, Василий Попов и Иван Журавлев. Каждый из них привнесет свою индивидуальность в сюжет, что сделает спектакль уникальным.

Для всех возрастов

Билеты на спектакль необходимы каждому зрителю, независимо от возраста. Приходите с детьми, друзьями или просто сами — эта история подарит вам много положительных эмоций!

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Валентина Кособуцкая
Павел Григорьев
Юлия Рудина
Наталья Рогова
Камиль Раков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Малыш и Карлсон Малыш и Карлсон Малыш и Карлсон

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