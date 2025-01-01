Спектакль Малыш и Карлсон

Приключения Малыша и Карлсона. Спектакль в Доме молодежи

Отправляйтесь в невероятное приключение вместе с Малышом и его другом Карлсоном! Эта волшебная история, основанная на произведениях Астрид Линдгрен, продолжает радовать зрителей всех возрастов.

Захватывающий сюжет

В спектакле вы встретитесь с хитроумными воришками Филле и Рулле, обаятельной домомучительницей Фрекен Бок и самым добродушным приведением на свете. Приключения, неожиданные повороты и много юмора сделают вечер незабываемым!

Команда постановки

Спектакль поставил заслуженный артист России Александр Исаков, а музыку к нему написал композитор Мирослав Дробот. Стихи для спектакля создал Александр Лакман, а сценографией занимался Виктор Григорьев. Костюмы разработала Вера Маринина. Художественный руководитель проекта — Анастасия Удалова.

Артисты на сцене

На сцене выступят талантливые актеры: Валентина Кособуцкая, Павел Григорьев, Юлия Рудина, Наталья Рогова, Камиль Раков, Макар Авдеев, Эмилия Филиппова, Елизавета Князева, Артем Тугай, Василий Попов и Иван Журавлев. Каждый из них привнесет свою индивидуальность в сюжет, что сделает спектакль уникальным.

Для всех возрастов

Билеты на спектакль необходимы каждому зрителю, независимо от возраста. Приходите с детьми, друзьями или просто сами — эта история подарит вам много положительных эмоций!