Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 300₽
Киноафиша "Малыш и Карлсон". Л. Лабзина (орган), В. Баринов (худ. слово)

"Малыш и Карлсон". Л. Лабзина (орган), В. Баринов (худ. слово)

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Disco 80-90х
18+
Диско Вечеринка
Disco 80-90х
29 августа в 23:50 Petter
от 1000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
27 сентября в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу
18+
Вечеринка
Sparkling Show | Камерное бурлеск шоу
27 июля в 19:00 Soul & Spirits
от 2600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше